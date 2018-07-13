Правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве получил принципиальную поддержку на состоявшемся в четверг, 12 июля, заседании Комитета по социальной политике Совета Федерации, сообщает "Интерфакс".

При этом сенаторы имеют ряд предложений, которые будут оформлены к рассмотрению во втором чтении в нижней палате. В ходе заседания перед сенаторами выступил замминистра труда РФ Андрей Пудов, который представил комитету сам законопроект, а затем ответил на вопросы и заслушал предложения.

По словам сенатора Валерия Рязанского, возглавляющего комитет по соцполитике, предложения, которые готовят в Совфеде, могут создать "систему неких таких амортизаций социальных".

"Концептуально, получается, что мы законопроект поддерживаем, так получается? Так. И ко второму чтению достаточно большой набор предложений", — заявил Рязанский.

Законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста был внесен правительством РФ на рассмотрение Госдумы в середине июня. В случае реализации проекта предполагается, что средняя пенсия в России к 2024 году составит порядка 20 тысяч рублей. Рассмотрение проекта в первом чтении назначено на 19 июля.