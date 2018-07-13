На Youtube появился музыкальный ролик, пародирующий рекламу IPhone, который выпустили барнаульские блогеры. Бывший КВН-щик Александр Панюшкин и видеограф Владимир Беспалов в своем кпипе рассказали о насущной проблеме всех жителей Алтайского края — комарах. Что у них получилось, смотрите в видео.
Это уже не первый клип Александра Панюшкина и Владимира Беспалова, до этого на своем канале "EMENEM закона" они выкладывали клипы на песни собственного сочинения. Александр сам пишет тексты и музыку, ранее его трек купила сеть Adidas, сейчас музыка звучит в московских флагманских магазинах компании.
Комментарии
Ребята, вы крутые!!!!
Сильно! Молодцы пацаны!
Просто огонь! Вы Супер! Я так смеялась)))))
Годнота, даёшь Рифтамид!
Ставлю на звонок!
два талантливых парня???? и это талант? ндааа уж
Александр, огонь!!!
Не зря я тебя экономике и маркетингу учил!!! А как феерично ты катался на стуле!!!
Удачи тебе!
ахахах. это бомба, таланты
чет - не