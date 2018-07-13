Фото: правительство АК

Временно-исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 12 июля, провел несколько встреч в правительстве России. Как сообщает пресс-служба врио, на встрече с заместителем председателя правительства — руководителем аппарата кабмина Константином Чуйченко были рассмотрены в том числе вопросы реализации поручений, озвученных на встрече Томенко с Дмитрием Медведевым, которая прошла ранее.

Задачи комплексного социально-экономического развития Алтайского края были рассмотрены на встрече Виктора Томенко с заместителем председателя правительства Виталием Мутко. Скорее всего, они обсуждали темы строительства поскольку именно за эту сферу, а не за спорт, теперь отвечает Виталий Мутко.

Еще одной ключевой встречей можно назвать общение с заместителем Медведева — Алексеем Гордеевым, который курирует государственную политику в области сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и биотехнологий, а также в области экологии, природопользования, лесного хозяйства.

Врио главы края сообщил министру о влиянии погодных условий на ход полевых работ. 10 июля в Алтайском крае был отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, причиной которого послужили дожди и переувлажнение почвы. Виктор Томенко сообщил, что аграриям края удалось избежать существенных потерь за счет пересмотра сортового состава сельхозкультур и структуры посевных площадей.

Министр сельского хозяйства и губернатор Алтайского края также обсудили перспективы развития растениеводства и животноводства, поддержку фермеров и развитие сельских территорий.

Одной из тем обсуждения стала реализация инвестиционных проектов на территории Алтайского края. Глава региона сообщил, что в настоящее время на территории края осуществляется государственная поддержка 710 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств более 12 млрд рублей.

Министр отметил, что техническая и технологическая модернизация АПК Алтайского края должна иметь наивысший приоритет для региональных властей.

В ходе рабочей встречи Виктора Томенко и генерального директора агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой были рассмотрены вопросы развития сотрудничества правительства Алтайского края с Агентством по реализации приоритетных проектов и улучшению предпринимательской среды.

Ранее Томенко провел встречу с главой кабмина Дмитрием Медведевым, где обсуждали прошедший весной в регионе паводок.