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АлтГТУ в рейтинге вузовских центров содействия трудоустройству выпускников

, ИА "Амител"
Оказание помощи в трудоустройстве молодых специалистов – одно из приоритетных направлений в вузе

Подведены итоги мониторинга деятельности вузовских центров содействия трудоустройству выпускников в 2017 году по методике, разработанной координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.

Алтайский государственный технический университет вошел в рейтинг вузовских центров содействия трудоустройству выпускников 2017 года и занял 21 позицию из 71 (результат 2016 года – 25 место из 83). Также в этом рейтинге Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им.В.М. Шукшина (3 позиция). 

При составлении рейтинга вузовских центров учитывались такие показатели:

  • Использование веб-сайта центра;
  • Наличие сообщества центра в социальных сетях;
  • Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда;
  • Информационно-методическая работа;
  • Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности центра, проводимых в регионе;
  • Организация центром мероприятий;
  • Организация временной занятости студентов;
  • Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами.

Мониторинг деятельности организационно-методического обеспечения центров (служб, отделов) содействия трудоустройству выпускников проводится ежегодно в целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обмена опытом и совершенствования их работы.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.07.2018 10:55
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в нормальном вузе такой центр не нужен, ибо выпускников расхватывают как горячие пирожки, а в недовузиках их приходится распихивать с огромным усилием и то не получается

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