Подведены итоги мониторинга деятельности вузовских центров содействия трудоустройству выпускников в 2017 году по методике, разработанной координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
Алтайский государственный технический университет вошел в рейтинг вузовских центров содействия трудоустройству выпускников 2017 года и занял 21 позицию из 71 (результат 2016 года – 25 место из 83). Также в этом рейтинге Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им.В.М. Шукшина (3 позиция).
При составлении рейтинга вузовских центров учитывались такие показатели:
- Использование веб-сайта центра;
- Наличие сообщества центра в социальных сетях;
- Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда;
- Информационно-методическая работа;
- Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности центра, проводимых в регионе;
- Организация центром мероприятий;
- Организация временной занятости студентов;
- Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами.
Мониторинг деятельности организационно-методического обеспечения центров (служб, отделов) содействия трудоустройству выпускников проводится ежегодно в целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обмена опытом и совершенствования их работы.
Комментарии
в нормальном вузе такой центр не нужен, ибо выпускников расхватывают как горячие пирожки, а в недовузиках их приходится распихивать с огромным усилием и то не получается