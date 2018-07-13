Фото: vk.com/barneos22

Жители села Лебяжье в Барнауле жалуются на несовершенство дорожного покрытия, отремонтированного в этом сезоне.

Суть вопроса описал в паблике Barnaul 22 один из горожан. "Уже относительно давно в с. Лебяжье положили новый асфальт. Для всех жителей это, несомненно, радость... если бы не одно НО. На улице Центральной есть участок, где прерывается новый асфальт, идет скос до первого слоя, а затем снова продолжается новый асфальт", — отмечает автор заметки.

В этом контексте местный житель задается вопросом, дождутся ли горожане исправления этой ситуации, или такая "новация" — это ни что иное, как "лежачий полицейский нового поколения".