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Путин посадил Мутко в совет по межнациональным отношениям

, ИА "Амител"
Вместо журналиста Шевченко, который был против одного из законопроектов

Фото: youtube.com

Президент России Владимир Путин исключил из совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко и бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 12 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно этим же указом в состав совета были введены три новых члена: вице-премьер Виталий Мутко, глава министерства науки и образования Михаил Котюков и председатель "Ассамблеи народов России" Светлана Смирнова.

Причины исключения Хлопонина и Шевченко из состава совета в указе не называются. Межу тем, как объяснил Шевченко порталу "Шторм", в его случае речь идет о принципиальном несогласии с законопроектом о добровольном изучении в школах национальных языков.

"Я был единственным членом совета, кто открыто выступил против "закона о языках". Да, можно было пойти договориться с чиновниками — просить их оставить меня в совете, но это означало бы, что нужно отказаться от закона, с которым я решительно не согласен", — отметил Шевченко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.07.2018 11:22
- гость -

Закон о языках - первая ласточка о дроблении РФ, настроений республик федерации. В Украине похожая ситуация?

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13.07.2018 11:25
Злая гостья

Непотопляемый Му_ко, видно, имеет рычаги своего непотопления.

0  0
13.07.2018 11:37
гость

Я прочитал первые три слова заголовка "Путин посадил Мутко" и заволновался

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13.07.2018 11:55
- гость -

молодец Максим, таких граждан больше в правительстве был бы толк. Мутко он и есть Мутко...

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13.07.2018 12:15
- гость -

первые три слова в заголовке, они прекрасны!

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13.07.2018 12:18
- гость -

От Мутко пользы нигде не будет, он Не эффективен нигде, посредственность.

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13.07.2018 12:57
Мимопроходящий

А то, что Шевченко агитировал в марте за соперника Путина, значит ни причём?

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13.07.2018 13:07
- гость -

ВАДА приняло решение о взятии проб мочи у членов совета по межнациональным отношениям для проверки на наличие мельдония.

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