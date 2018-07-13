Президент России Владимир Путин исключил из совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко и бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 12 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Одновременно этим же указом в состав совета были введены три новых члена: вице-премьер Виталий Мутко, глава министерства науки и образования Михаил Котюков и председатель "Ассамблеи народов России" Светлана Смирнова.
Причины исключения Хлопонина и Шевченко из состава совета в указе не называются. Межу тем, как объяснил Шевченко порталу "Шторм", в его случае речь идет о принципиальном несогласии с законопроектом о добровольном изучении в школах национальных языков.
"Я был единственным членом совета, кто открыто выступил против "закона о языках". Да, можно было пойти договориться с чиновниками — просить их оставить меня в совете, но это означало бы, что нужно отказаться от закона, с которым я решительно не согласен", — отметил Шевченко.
Комментарии
Закон о языках - первая ласточка о дроблении РФ, настроений республик федерации. В Украине похожая ситуация?
Непотопляемый Му_ко, видно, имеет рычаги своего непотопления.
Я прочитал первые три слова заголовка "Путин посадил Мутко" и заволновался
молодец Максим, таких граждан больше в правительстве был бы толк. Мутко он и есть Мутко...
первые три слова в заголовке, они прекрасны!
От Мутко пользы нигде не будет, он Не эффективен нигде, посредственность.
А то, что Шевченко агитировал в марте за соперника Путина, значит ни причём?
ВАДА приняло решение о взятии проб мочи у членов совета по межнациональным отношениям для проверки на наличие мельдония.