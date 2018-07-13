Жительница Барнаула наткнулась на конфеты, "нашпигованные" насекомыми

Жительница Барнаула Виктория Борисова выложила в соцсеть фотографию конфеты "Маска". Внутри, как оказалось, был не самый приятный сюрприз — мертвые насекомые, сильно впечатавшиеся в сладость.

Конфеты, произведенные кондитерской фабрикой "Алтай", были куплены в магазине на проспекте Комсомольском в Барнауле. При этом горожанка утверждает, что не винит торговую точку, " т. к. эта мерзость была буквально впечатана внутрь. Очевидно, что это проделки самой фабрики. Ужасно и неприятно. Хорошо, что вообще обратила на это внимание, а не бездумно съела. Это недопустимо. Прошу всех быть внимательнее и осторожнее".

В комментариях под постом Виктории Борисовой другие барнаульцы стали делиться воспоминаниями, как тоже имели "счастье" отведать конфет с посторонними добавками. Некоторые из них весьма критически отозвались о фабрике "Алтай": "Там вообще брать конфеты нельзя, это давно известно".

Часть пользователей предложила отнести данную конфету на саму фабрику, а также написать официальную претензию. Либо сразу же обратиться в Роспотребнадзор: "Пишите претензию, я за такой "сюрприз" от другой местной кондитерки 16 тысяч высудила".

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в вине кондитеров: "Честно говоря, не верится, как-то уж много их для одной конфеты... Еще может конфета подплавилась и туда эти бяки заползли, которые живут в магазине".