Озеро Большое Яровое в Алтайском крае – место притяжения для тысяч туристов. Едут сюда не только за отдыхом, но и за эмоциями. А уж их здесь хватит на каждого.
В предстоящий уикенд, 21 июля, Яровое представит гостям один из главных поводов в череде ярких событий лета – рекорд "Звезда на Яровом". Для многих участие в необычном флешмобе уже стало традицией — третий год на чистейших и просторных пляжах Ярового собираются тысячи туристов, чтобы в один момент замереть в положении "звездочки" на чистой глади уникального соленого озера, и десятки журналистских камер, чтобы запечатлеть масштаб этого проекта.
Напомним, что в прошлом году на поверхности "звездного" озера появилось более двух тысяч "звездочек" — участников рекорда, руководили которым резиденты шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и Наталья Еприкян. Чем планируют на этот раз удивить организаторы, станет известно совсем скоро. В любом случае это будет яркое и надолго запоминающееся событие, участие в котором сможет принять любой желающий, прошедший простую регистрацию.
Достоверно известно, что и в этот раз не обойдется без звезд российского шоу-бизнеса. На смену Александру Ревве и Comedy Woman приедут участники одного из самых рейтинговых шоу на телеканале ТНТ – "Однажды в России". Все самые яркие звезды самой популярной на планете игры КВН. Когда-то вы смеялись над их шутками в лучших выпусках КВН, а теперь у вас есть возможность побывать на их живом концерте. Он состоится вечером того же дня на сцене "Причала 22". Поклонникам команд "Плохая компания", "Город Пятигорск", "Пирамида", "Триод и Диод", "Дежа Вю" и "Сборная Камызякского края по КВН" будет на что посмотреть.
21 июля в 15:00 всех рекордсменов ждут на солнечных пляжах Ярового, а в 19:00 на эксклюзивном выпуске юмористического шоу "Однажды в России".
Еще одно громкое событие лета в Яровом — Большой Фестиваль электронной музыки "ЯроVOICE". Все лето с середины июня по август на дэнсполах "Причала 22" и "Малибу" играют только самые известные столичные диджеи, звучат самые крутые, актуальные и жаркие хаус ритмы. И именно 21 июля Яровое встретит европейских звезд клубной сцены — дуэт диджеев Sick Individuals. Это будет ярко, феерично и безудержно – присоединяйтесь и вы.
Кстати, и рекорд, и фестиваль в 2017 году стали призерами национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинациях "Событие в области популяризации событийного туризма" и "Национальное событие 2018".
Яровое – курорт, ориентированный на самый широкий круг туристов и придется по вкусу как любителям активного отдыха, так и поклонникам спокойного времяпрепровождения у воды. А вода эта поистине напоминает морское побережье. Здесь семь дней в неделю работает аквапарк под открытым небом, цирк, дельфинарий, ночной клуб и масса атмосферных баров, семейные кафе и сувенирные лавки, детский театр и игровой центр, водные горки, яхты, катера и масса других пляжных развлечений.
Вечеринки, дискотеки, выступления звезд, хорошее настроение и компания положительно заряженных единомышленников – то, что нужно для летнего отдыха, и то, что есть в Яровом.
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