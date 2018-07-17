20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник — Международный день торта, посвящённый дружбе и миру между людьми, странами и народами. Он проходит под девизом "I CAKE YOU" – "Я приду к тебе с тортом", что логично — как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?
В честь этого праздника Amic.ru и фирменная кондитерская сеть "Форне" предлагают вам проверить свои знания кулинарной истории. Три человека, которые правильно ответят на вопросы нашего теста, получат подарки от "Форне". Будет сладко!
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