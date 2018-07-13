Фото: vk.com/barneos22
Тело мужчины обнаружено в овраге недалеко от трассы "Заринск — Белоярск" в Алтайском крае — труп был найден 9 июля.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, в данный момент межмуниципальный отдел МВД России "Заринский" просит помочь идентифицировать личность мужчины.
Уточняется, что тело нашли в 500 метрах от 38 километра трассы "Заринск-Белоярск" в Заринском районе.
Портал Amic.ru обратился в региональное управление Следственного комитета за подтверждением информации об обнаружении тела.
Между тем, приметы в ориентировке в социальных сетях приводятся весьма неточные: на вид 25-50 лет, рост 175-190 сантмеитров, среднего телосложения, волос отсутствует (побрит налысо).
Был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом, штаны спортивные серого цвета, носки черного цвета.
Рядом с телом были обнаружены:
- туфли черного цвета на шнурках с надписью на стельке "Zenden Collection", 42 размера;
- сланцы резиновые черного цвета, 41 размера;
- рубашка розового цвета с длинным рукавом с биркой "Luccio" "Spain Fashion" и биркой "40/178-184";
- шорты серого цвета со шнурком белого цвета, продольными полосами черного цвета;
- носки белого цвета;
- пододеяльник белого цвета с вставками оранжевого и красного цвета с рисунками в виде подсолнухов;
- полотенце красного цвета в клетку фиолетового цвета, полотенце серого цвета в клетку белого цвета с вставками черного цвета;
- жгут резиновый красного цвета и инструкция к нему;
- 2 шприца по 5 мл; бинт эластичный белого цвета;
- 2 канцелярских ножа черно-красного цвета;
- лекарство "Диклофенак" в упаковке (3 ампулы); лекарство спрей "Лидокаин".
Комментарии
после "жгут резиновый" все стало понятно.