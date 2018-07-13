Фото: vk.com/barneos22

Тело мужчины обнаружено в овраге недалеко от трассы "Заринск — Белоярск" в Алтайском крае — труп был найден 9 июля.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, в данный момент межмуниципальный отдел МВД России "Заринский" просит помочь идентифицировать личность мужчины.

Уточняется, что тело нашли в 500 метрах от 38 километра трассы "Заринск-Белоярск" в Заринском районе.

Портал Amic.ru обратился в региональное управление Следственного комитета за подтверждением информации об обнаружении тела.

Между тем, приметы в ориентировке в социальных сетях приводятся весьма неточные: на вид 25-50 лет, рост 175-190 сантмеитров, среднего телосложения, волос отсутствует (побрит налысо).

Был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом, штаны спортивные серого цвета, носки черного цвета.

Рядом с телом были обнаружены: