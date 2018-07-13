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Самые распространенные нарушения на ЕГЭ в 2018 году назвал Рособрнадзор

, ИА "Амител"
В 2018 году Единый экзамен сдавали 731 тысяча учащихся

Фото: мичуринск-наукоград.рф

Заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова рассказала на заседании Комитета Совфедерации по науке, образованию и культуре о самых распространенных нарушениях на ЕГЭ, пишет "Парламентская газета".

Около 480 выпускников, сдававших Единый госэкзамен, пытались воспользоваться телефонными шпаргалками.

За попытки списать ответы из пункта сдачи ЕГЭ удалили 460 старшеклассников. 

Среди других нарушений в ведомстве называют попытки сфотографировать КИМы и выложить задания в Интернет или использование бумажных шпаргалок. 

Контроль за процедурой проведения ЕГЭ обеспечивается при помощи видеонаблюдения и общественных наблюдателей, отметила Наумова. В этом году их количество составило около 50 тысяч человек. Жалоб на процедуру ЕГЭ от школьников и их родителей зафиксировано гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

По данным Рособрнадзора, в 2018 году Единый экзамен сдавали 731 тысяча учащихся. В процедуре проведения ЕГЭ были задействованы 350 тысяч педагогов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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