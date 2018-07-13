Кошка с "человеческим лицом" стала звездой соцсетей

Видео с котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия, мордочка которого напоминает человеческое лицо, набирает популярность в Сети, сообщает РИА Новости.

Видео с котенком было опубликовано первого июля и за несколько дней разлетелось по сети. Некоторые пользователи оставляют шутливые комментарии: "Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза", а кто-то сравнивал Валькирию с ведьмой, превратившейся в кота.

Другие советовали хозяйке попробовать котенка в съемках фильмов ужасов, отмечая, что ни грима, ни компьютерной графики не потребуется.