Кошка с "человеческим лицом" стала звездой соцсетей

Видео с котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия, мордочка которого напоминает человеческое лицо, набирает популярность в Сети, сообщает РИА Новости.
Видео с котенком было опубликовано первого июля и за несколько дней разлетелось по сети. Некоторые пользователи оставляют шутливые комментарии: "Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза", а кто-то сравнивал Валькирию с ведьмой, превратившейся в кота.
Другие советовали хозяйке попробовать котенка в съемках фильмов ужасов, отмечая, что ни грима, ни компьютерной графики не потребуется.
Комментарии
А фокус-то у камеры нестандартный. Ну и для фильмом ужасов слишком миловидная мордочка, скорей для фэнтази бы подошло.
Этот эффект из-за того, что у мейн-кунов, в отличие от других кошек, есть подбородок.