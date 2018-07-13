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Сильный пожар произошел на территории частного домовладения по улице Червонной в Барнауле в ночь на 13 июля, сообщает "Алтайская правда".

Территорию частного сектора из-за разбушевавшейся огненной стихии заволокло дымом. На тушении работали 24 человека и восемь единиц техники.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате ЧП были повреждены кровля, стены и перекрытия.

Предварительной причиной возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Также отмечается, что продуктами горения во время пожара надышалась женщина. Однако от госпитализации она отказалась.