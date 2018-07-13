Фото: vk.com/incident22

Барнаульцы в социальных сетях сообщили в пятницу, 13 июля, о падении с крыши дома на бульваре 9 января мужчины, который занимался ремонтом кровли.

"По адресу Бульвар 9 января, 90 во время ремонта крыши с нее упал рабочий. Предположительно, мужчина скончался. На месте работают сотрудники полиции и медики", — проинформировали в паблике "Инцидент Барнаул".

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что в данный момент эта информация проверяется.