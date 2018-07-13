В июне 2018 года абонентская база интерактивного ТВ в Алтайском крае и Республике Алтай достигла отметки 100 тысяч. Шанс стать юбилейным пользователем домашнего телевидения "Ростелекома" был у каждого, кто подключился к услуге в течение месяца. В результате повезло жителю Барнаула Михаилу Огневу. Юбилейному абоненту торжественно вручили телевизор с функцией Smart TV.

"Мы недавно переехали в новую квартиру и, как только появилась возможность, сразу заключили договор на подключение цифрового телевидения "Ростелекома", – рассказывает Михаил Огнев. – Нам нравится качество изображения, набор телеканалов. Из интерактивных сервисов чаще пользуемся управлением просмотром. Спасибо компании за новый телевизор".

Награждение юбилейного абонента стало финалом праздничной концертно-развлекательной программы, которую "Ростелеком" организовал 7 июля в барнаульском парке "Лесная сказка". В течение двух часов гостей развлекали шоу-театр "Каприз", театр Розы Фибер, цирковая студия "Арлекино", победители последнего сезона алтайского КВН команда "Дневник на стол" и чирлидеры студии спортивного танца "Флай". Праздник вели руководитель студии детской журналистики, модель и телеведущая Соня Сапрыкина и участник проекта "Битва хоров", вокалист Александр Рухадзе.

Во время праздника состоялся турнир по моно-футболу, викторина на знание интерактивного ТВ "Ростелекома", конкурс на лучшее фото и видео в соцсетях с хэштегом #большойэкранбарнаул. Компания дарила за победу аэромячи, рюкзаки, портативные колонки и пледы.

Праздник в честь 100-тысячного пользователя услуги "Интерактивное ТВ" продолжился в парке "Барнаульская крепость". "Ростелеком" позаботился об угощении и развлечении гостей: их ждали бесплатные лимонад и попкорн, а также катание на колесе обозрения. Посетителей радовало выступление барнаульского артиста Эльдара Бабаева, который пел и играл на электронной скрипке. На праздничной площадке работала фотозона с профессиональным фотографом, а малышей развлекала ростовая кукла Белый медведь.

Центральным событием праздника в парке стало открытие уличного кинотеатра "Ростелекома" с трансляцией интерактивного ТВ. На большомс ветодиодном экране демонстрировались обучающие видеоролики о возможностях интерактивного ТВ и мультфильмы. Вечером кинотеатр под открытым небом превратился в фан-зону чемпионата мира по футболу. Уличный монитор будет работать в парке ежедневно до 15 сентября.

Праздник компании в барнаульских парках в честь 100-тысячного абонента домашнего ТВ посетили больше тысячи горожан.

Партнерами и организаторами праздничных мероприятий "Ростелекома" выступили PR-агентство полного цикла "MariMax", парк отдыха "Барнаульская крепость", парк "Лесная сказка", Студия детской журналистики, event-агентство "Профи".