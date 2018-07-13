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Доследственная проверка проводится в Алтайском крае в связи с обнаружением тела мужчины неподалеку от трассы "Заринск — Белоярск".

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время правоохранители проверяют информацию о всех безвестно пропавших людях и устанавливают личность погибшего.

Напомним, тело мужчины было найдено в овраге неподалеку от указанной трассы 9 июля. Рядом с телом было найдено множество различных вещей.

По итогам проверки будет принято правовое решение.