Сегодня, 13 июля, свой юбилей отмечает врио зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин. За свою жизнь он перепробовал немало видов деятельности. Менялась и политическая ориентация г-на Щукина. Если вначале он тяготел к ЛДПР, то пару месяцев назад решил порвать с либерал-демократами и примкнуть к "партии власти".

Предлагаем вспомнить основные вехи жизненного пути вице-премьера, отвечающего в правительстве за культуру, спорт и молодежную политику.

Андрей Щукин родился 13 июля 1968 года в поселке Яровое Славгородского района. Срочную воинскую службу проходил с 1986 по 1989 год на Балтийском флоте. С 1989 по 1997 год работал на предприятиях Барнаула, с 1997 года – экономистом в российско-германском предприятии "Багерма". В 2002 году окончил Барнаульский кооперативный техникум по специальности "Юриспруденция".

С 2003 года работал заместителем директора барнаульского предприятия "Т.К. Весттрейд" (производство комплектующих и запчастей для сельхозмашин). С 2004 года занимал различные посты в региональном отделении ЛДПР. В 2005 году получил высшее образование в Российской академии Труда и Социальных отношений (Москва). С 2007 года совмещает работу в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, на должности старшего преподавателя кафедры "Правоведения и политологии".

В 2008 и 2011 годах был избран депутатом АКЗС, дважды становился зампредседателя комитета по социальной политике, с 2011 года работал на данной должности на постоянной основе. С сентября 2009 года работает по совмещению в Институте текстильной и легкой промышленности на должности старшего преподавателя кафедры "Экономики и управления". В 2010 году окончил обучение в АлтГТУ по специальности "Экономика и управление предприятием".

Между тем в сентябре 2016 года Андрей Щукин неожиданно проиграл на выборах в АКЗС и не прошел в новый состав парламента. Несколько месяцев конкретики в его дальнейшем трудоустройстве не возникало, пока наконец, в декабре не появилась информация, что Щукин якобы возглавит реготделение ЛДПР в Омской области. Однако вместо этого, под самый занавес года стало известно, что г-н Щукин с 1 января 2017 года переходит на работу в правительство Алтайского края.

Данное назначение — на пост вице-премьера (или министра без портфеля) стало своего рода сенсацией. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин придерживался консервативного подхода и подобные решения трудно было просчитать заранее. В соцсетях Андрея Щукина тогда активно поздравляли с новым назначением и обсуждали, насколько тернистым будет путь бывшего депутата из оппозиционного лагеря, снискавшего известность рядом политических пиар-акций.

В итоге Андрею Щукину доверили курировать в правительстве три направления - спорт, культуру и молодежную политику. Характерно, что именно эти сферы деятельности краевой администрации либерал-демократ активно критиковал в статусе депутата АКЗС и координатора реготделения ЛДПР.

Стоит добавить, что еще до момента прихода в региональное правительство Андрей Щукин без особого успеха участвовал в конкурсах на замещение должности сити-менеджера в Барнауле и Камне-на-Оби. Есть в его послужном списке и участие в выборах губернатора Алтайского края в 2014 году. Тогда он занял 4-ое место из пяти представленных кандидатов. Кстати, жизненное кредо периода нахождения в оппозиции сам Андрей Щукин формулировал достаточно честно и емко: "Любой пиар, кроме некролога".

... В нынешнем кабмине Щукин отработал почти 1,5 года, формально не порывая с ЛДПР. Однако в конце мая 2018-го в отставку ушел губернатор Александр Карлин, а на его место был назначен в должности врио Виктор Томенко. И уже через неделю Андрей Щукин пишет заявление о том, что намерен вступить в партию "Единая Россия". Причины такого шага довольно прозрачны и в дополнительном пояснении не нуждаются. Таким образом уже в начале декабря бывший либерал-демократ сможет стать единороссом.

На своем нынешнем посту вице-премьер запомнился рядом эпатажных поступков, где он в полной мере раскрыл свои артистические способности. Например, на последней "Музейной ночи" в Барнауле Андрей Щукин провел экскурсию для желающих, а также перевоплотился в изобретателя Ивана Ползунова. Однако, пожалуй, самым запоминающимся стало участие Щукина в "Дне сибирского валенка" годом ранее. На мероприятии политик появился в серых пимах и в костюме с галстуком.

Добавим, Андрей Щукин имеет многочисленные награды и поощрения, кроме того, воспитывает двоих детей. Сын вице-премьера является хоккеистом, выступает на профессиональном уровне.