Депутат раскритиковал пенсионную реформу не стесняясь в выражениях

В сети появилось видео выступления депутата из Татарстана Артема Прокофьева против повышения пенсионного возраста в России. Речь получилась весьма яркой и зажигательной, сообщает 19rus.info.
Прокофьев отметил, что "мы сейчас второпях рассматриваем этот суперсерьезный вопрос, который затрагивает планы на жизнь каждого человека без исключения".
"И это надо обсуждать не только осенью, когда все будут серьезно этим заниматься, но и в формате референдума, чтобы каждый человек свою позицию здесь обозначил. Вы говорите про ведущих экономистов, которые говорят, что надо повышать. Эти ведущие экономисты довели страну до такого состояния, извините меня, что надо менять этих экономистов, правительство, а вовсе не пенсионный возраст. Почему-то у нас предлагают брать пример с Запада. А что берут? Штрафы, цены, а теперь пенсионный возраст. А где зарплаты? Где такой размер пенсии, как на Западе? Где такая экономика и социальная защита, которая у них есть? Этого ничего нет. Аргументы, которые приводятся в поддержку этого законопроекта — позорно слабые, по-другому назвать не могу. Первое — что у нас выросла продолжительность жизни. На два года. Вы сами приводили цифры, что с 30-х годов в Советском Союзе, когда эта планка была установлена, продолжительность жизни выросла на 30 лет. На 30 лет! Но никто не сказал, что надо повысить пенсионный возраст", — отметил депутат.
По его словам, нынешний вариант повышения — "это самый людоедский вариант пенсионной реформы".
"Извините меня, люди, которые платили в Пенсионный фонд деньги и не дожили до пенсии — эти же деньги в Пенсионном фонде остались! Их что, вернули семье?", — спрашивает Прокофьев.
В качестве еще одного аргумента реформы он вспомнил "рост пенсий": "12 тысяч в год прибавится, по тысяче в месяц. А потеряет человек за каждый год, который он мог бы получать пенсию, 170 тысяч рублей. Как это можно сравнивать и аргумент такой приводить".
Он задался еще одним вопросом: куда люди пойдут, если нет рабочих мест и роста экономики: "Минтруд нам предлагает, что они должны пойти учиться. Ну это отлично, мы все знаем, что учеба — это хорошо, свет, но сыт от этого не будешь. Размер пособия по безработице позорно низкий, и если в других странах человек может на него существовать, если нет рабочих мест — у нас невозможно это выживание. Более того, если у нас еще и конкуренция на рынке труда появится из-за повышения пенсионного возраста, то еще и зарплаты снизятся в результате такой "прекрасной" политики".
В конце он озвучил свои предложения, как избежать этой ситуации.
"Первое — это отказ от регрессивной шкалы платежей в Пенсионный фонд. У нас с больших зарплат платят меньше, чем с маленьких. Это абсурд, несправедливейшая вещь, и это никто не хочет исправлять, зато нам предлагают пенсионный возраст повышать. Второе — это прогрессивное налогообложение. Во всем мире, во всех развитых странах без исключения прогрессивная шкала налогообложения, когда сверхбогатые платят больше, чем люди со средним достатком, а бедные вообще не платят. У нас же и нянечка, и олигарх платят 13%. А мы потом спрашиваем, где деньги. Вот они где! И можно обойтись без всякого повышения пенсионного возраста. И третье — это наведение порядка с экспортом природных ресурсов. Вы знаете, что они продают по одной цене "фирме-прокладке", потом на мировом рынке перепродают совершенно по другим ценам", — привел он примеры.
По его словам, каждая из перечисленных мер может решить эту проблему, а вместе они позволят увеличить пенсии и зарплаты в стране.
"А к профсоюзам я хочу обратиться: за 27 лет, постсоветское время, вы не просто скажите, а объявите забастовку, если вы действительно против. Для чего вас создавали? Защитите людей! Вы же видите, как правительство пытается упорно продавить эту инициативу. Хоть раз покажите, что профсоюзы не игрушечные, а настоящие", — завершил свое выступление депутат.
Комментарии
Он прав. Не его за экстремизм хотят привлечь? Великая криминальная революция празднует свой юбилей?
Хорошо сказал. Качнёт ли это наше болото.
Да уж понятно, сам и его команда способны лишь Родину продавать
Есть всё-таки в стране истинно народные избранники. Люди, которые в самом деле думают о гражданах. Одно это уже радует, а то в последнее время складывается впечатление, что все депутаты и члены правительства озабочены лишь тем, как бесконечно усиливать дойку своего народа.
Позорно ведут себя власти - завели страну в тупик, а выход ищут через жизни пенсионеров...
Щас обвинят в экстремизме - на правительство покусился, так пойдет и про наше все вспомнит...
Член партии КПРФ. А у нас КПРФ на выборы губернатора не идет. Прусакова так решила. Боятся наверное, вдруг за них проголосуют
13.07.2018 13:13
- гость -
"Заявления депутата Саратовской областной думы от КПРФ – Николая Бондаренко – проверят на экстремизм. 4 июля на заседании Заксобрания Бондаренко обрушился на пенсионную реформу, назвав ее антинародной, а саму идею повышения пенсионного возраста очередной «попыткой ограбления людей». Ярким спикером тут же заинтересовался председатель областной Думы, член «Единой России» Иван Кузьмин. Именно он написал заявление в полицию, в котором помимо Бондаренко попросил разобраться еще с одним депутатом, Владимиром Есиповым из той же КПРФ".
Молодец - в президенты его однозначно (ГОЛОСУЮ ДВУМЯ РУКАМИ)
Главная причина по объяснением - не хватает денег на пенсии и будет еще меньше. В ПФР перечислят налоги только 43 млн. работающих, не платят 30 с+ млн. Совсем не платят. Вот эту проблему надо решать. И решение этой проблемы - прямая обязанность правительства, а не перекладывание бремя налогов на добросовестных работников. Где платежи мигрантов, где деньги пенсионеров которые перечислялись эти годы, где деньги работающих пенсионеров (а их миллионы), где деньги умерших на пенсии? Почему мы платим пенсии народу без стажа? Это воровство.
Жалко мужика... посадят же. Хотя он прав во всем
Прав!!! На 100% прав! Вместо медведа его! Пусть такие правят страной, а не те к которым эпитеты подобрать без мата нельзя!!!