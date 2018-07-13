Депутат раскритиковал пенсионную реформу не стесняясь в выражениях

В сети появилось видео выступления депутата из Татарстана Артема Прокофьева против повышения пенсионного возраста в России. Речь получилась весьма яркой и зажигательной, сообщает 19rus.info.

Прокофьев отметил, что "мы сейчас второпях рассматриваем этот суперсерьезный вопрос, который затрагивает планы на жизнь каждого человека без исключения".

"И это надо обсуждать не только осенью, когда все будут серьезно этим заниматься, но и в формате референдума, чтобы каждый человек свою позицию здесь обозначил. Вы говорите про ведущих экономистов, которые говорят, что надо повышать. Эти ведущие экономисты довели страну до такого состояния, извините меня, что надо менять этих экономистов, правительство, а вовсе не пенсионный возраст. Почему-то у нас предлагают брать пример с Запада. А что берут? Штрафы, цены, а теперь пенсионный возраст. А где зарплаты? Где такой размер пенсии, как на Западе? Где такая экономика и социальная защита, которая у них есть? Этого ничего нет. Аргументы, которые приводятся в поддержку этого законопроекта — позорно слабые, по-другому назвать не могу. Первое — что у нас выросла продолжительность жизни. На два года. Вы сами приводили цифры, что с 30-х годов в Советском Союзе, когда эта планка была установлена, продолжительность жизни выросла на 30 лет. На 30 лет! Но никто не сказал, что надо повысить пенсионный возраст", — отметил депутат.

По его словам, нынешний вариант повышения — "это самый людоедский вариант пенсионной реформы".

"Извините меня, люди, которые платили в Пенсионный фонд деньги и не дожили до пенсии — эти же деньги в Пенсионном фонде остались! Их что, вернули семье?", — спрашивает Прокофьев.

В качестве еще одного аргумента реформы он вспомнил "рост пенсий": "12 тысяч в год прибавится, по тысяче в месяц. А потеряет человек за каждый год, который он мог бы получать пенсию, 170 тысяч рублей. Как это можно сравнивать и аргумент такой приводить".

Он задался еще одним вопросом: куда люди пойдут, если нет рабочих мест и роста экономики: "Минтруд нам предлагает, что они должны пойти учиться. Ну это отлично, мы все знаем, что учеба — это хорошо, свет, но сыт от этого не будешь. Размер пособия по безработице позорно низкий, и если в других странах человек может на него существовать, если нет рабочих мест — у нас невозможно это выживание. Более того, если у нас еще и конкуренция на рынке труда появится из-за повышения пенсионного возраста, то еще и зарплаты снизятся в результате такой "прекрасной" политики".

В конце он озвучил свои предложения, как избежать этой ситуации.

"Первое — это отказ от регрессивной шкалы платежей в Пенсионный фонд. У нас с больших зарплат платят меньше, чем с маленьких. Это абсурд, несправедливейшая вещь, и это никто не хочет исправлять, зато нам предлагают пенсионный возраст повышать. Второе — это прогрессивное налогообложение. Во всем мире, во всех развитых странах без исключения прогрессивная шкала налогообложения, когда сверхбогатые платят больше, чем люди со средним достатком, а бедные вообще не платят. У нас же и нянечка, и олигарх платят 13%. А мы потом спрашиваем, где деньги. Вот они где! И можно обойтись без всякого повышения пенсионного возраста. И третье — это наведение порядка с экспортом природных ресурсов. Вы знаете, что они продают по одной цене "фирме-прокладке", потом на мировом рынке перепродают совершенно по другим ценам", — привел он примеры.

По его словам, каждая из перечисленных мер может решить эту проблему, а вместе они позволят увеличить пенсии и зарплаты в стране.

"А к профсоюзам я хочу обратиться: за 27 лет, постсоветское время, вы не просто скажите, а объявите забастовку, если вы действительно против. Для чего вас создавали? Защитите людей! Вы же видите, как правительство пытается упорно продавить эту инициативу. Хоть раз покажите, что профсоюзы не игрушечные, а настоящие", — завершил свое выступление депутат.