Врач превратился в экстремиста после лайка в "Одноклассниках"

В Хабаровском крае против врача из города Советская Гавань возбудили уголовное дело об экстремизме (статья 282 УК РФ) за лайк в социальной сети "Одноклассники", сообщают "МБХ Медиа" и агентство "Хабаровский край сегодня".

Как сообщается в СМИ, которые ссылают на адвоката Константина Суковатого, в 2017 году его подзащитный поставил лайк картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины.

Полицию данный лайк заинтересовал настолько, что следствие подозревает мужчину в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".

Прокуратура и вовсе ходатайствовала об аресте подозреваемого на два месяца, посчитав, что врач может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также будет оказывать давление и уничтожать доказательства столь ужасного преступления. Однако суд оставил мужчину на свободе.

По словам Суковатого, защита предоставила суду доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку: "Нами были предоставлены суду доказательства, что разместить картинку в новостной ленте "Одноклассников", не загружая фотографию в свой профиль, невозможно. Мой доверитель всего лишь "лайкнул" этот пост".

Напомним, в Госдуме в настоящее время обсуждают возможность частичной декриминализации статьи за репосты и лайки в соцсетях, содержащие признаки экстремизма. Сейчас за это предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.

Уголовное преследование за посты или репосты в социальных сетях — довольно распространенное явление в России. Людей приговаривают к реальным срокам за репосты записей. Причем лишают свободы за лайки шуточных картинок, которые на тот момент еще не были признаны экстремистскими. Обычно сторона защиты подготавливает альтернативную экспертизу, но она, как правило, игнорируется судом.

Недавно СКР подготовил социальный анимационный ролик, в котором рассказывается о том, что в России можно легко попасть в тюрьму, если поставишь лайк под какой-нибудь записью в социальных сетях.