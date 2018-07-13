Фото: setwalls.ru

Девушка-мотоциклистка пострадала в результате столкновения с легковым автомобилем, за рулем которого также находилась представительница прекрасного пола.

О ДТП, случившемся вечером 12 июля в районе ЦУМа, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно имеющимся данным, девушка на мотоцикле двигалась по улице Димитрова от проспекта Ленина в сторону проспекта Социалистического.

В этот момент, как отмечается, девушка на легковом автомобиле отъезжала с парковки от ЦУМа и не уступила дорогу мотоциклу. В итоге произошло столкновение.

С места ДТП мотоциклистку увезли в горбольницу №1.