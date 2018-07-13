Фото: setwalls.ru
Девушка-мотоциклистка пострадала в результате столкновения с легковым автомобилем, за рулем которого также находилась представительница прекрасного пола.
О ДТП, случившемся вечером 12 июля в районе ЦУМа, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Согласно имеющимся данным, девушка на мотоцикле двигалась по улице Димитрова от проспекта Ленина в сторону проспекта Социалистического.
В этот момент, как отмечается, девушка на легковом автомобиле отъезжала с парковки от ЦУМа и не уступила дорогу мотоциклу. В итоге произошло столкновение.
С места ДТП мотоциклистку увезли в горбольницу №1.
Комментарии
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