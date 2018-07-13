Минэкономразвития прогнозирует снижение цен в августе

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе, однако она будет не такой выраженной, как в 2017 году, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства. Эксперты считают, что если снижение цен в августе все-таки состоится, то оно не превысит 0,2%.

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России второй год подряд. В августе прошлого года цены уменьшились впервые с 2011-го: дефляция составила почти 0,6%. В этом году снижение будет не таким выраженным, считают в министерстве. При этом в ближайшие месяцы инфляция будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары.

Дефляция в августе может составить 0,2%, отмечают опрошенные изданием макроаналитики. К этому, в частности, может привести снижение цен на плодоовощную продукцию на 5-10%. Причина ослабления дефляции в том, что высокий сезон урожая может оказаться менее значимым по сравнению с прошлым годом. Также на цены окажут повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года.

Определенный вклад в инфляцию внесут снижение ключевой ставки ЦБ в начале этого года, а также усиление потребительского спроса вследствие роста кредитования населения. При этом дефляция все же произойдет — на нее повлияет удешевление овощей и фруктов в результате массового поступления на рынок, уверены эксперты.

В прошлом году из-за холодной погоды в мае-июне часть урожая созрела позже обычного. В результате в августе 2017 года произошло резкое увеличение поставок, что привело к обвалу цен, дефляция продолжилась и в сентябре (на 0,1%). В этом году в связи с относительно нормальными погодными условиями будет более равномерная динамика поставок плодоовощной продукции, из-за чего и сезонная дефляция окажется меньше. В сентябре рост потребительских цен составит 0,1–0,2% за месяц, прогнозирует еще один специалист.

Несмотря на общее ускорение инфляции в этом году в Минэкономразвития и ЦБ уверены, что она уложится в цель — 4%. МЭР ожидает роста стоимости товаров и услуг в этом году на 3,1%, ЦБ — на 3,5-4%. По мнению регулятора, в 2018 году на ускорение роста цен повлияет и повышение НДС с 18 до 20% с 2019 года, поскольку частично этот эффект начнет проявляться уже сейчас.

Некоторые эксперты не видят позитивных тенденций. Август и сентябрь — это действительно два месяца, в которые могут проявляться дефляционные тенденции из-за сезонного удешевления продовольственных товаров. При этом, по их мнению, маловероятно, что такая же ситуация повторится и в этом году. Так что в августе и сентябре помесячная инфляция может быть нулевой.

Существенным фактором, который будет вносить вклад в рост цен в этом году, называется стоимость бензина. Произошедшее удорожание горючего еще не в полной мере отразилось в показателях инфляции, отмечают эксперты.

По последней оценке Росстата, увеличение цен с начала года составило 2%. В июне больше всего подорожала морковь, капуста и свекла — от 19 до 23%. Также на 4,6% возрос в цене сахар, на 1,7% — мясо. Однако на 23-25% подешевели огурцы и помидоры. На 4,6% снизились цены на яйца, на 3,4% — на бананы, а на 3,1% — на чеснок. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021-2024 годов этот показатель будет держаться на целевом уровне в 4%, говорится в "Картине экономики" министерства за июнь.