Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью ТАСС заявил, что огорчен тем результатом, который показали российские футболисты на ЧМ-2018.

"Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, то все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены", — заявил Черчесов в ответ на вопрос, на какой ноте сборная закончила чемпионат.

Он отметил, что болельщики объединились вокруг сборной: "Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит".

Наставник национальной команды отметил, что сборная была в полушаге от полуфинала.

Отметим, что сборная вышла в четвертьфинал, но уступила Хорватии. При этом итог основного и дополнительного времени был 2:2, серия пенальти — 3:4.