Роспотребнадзор разработал рекомендации по сбору грибов, чтобы избежать отравления, а также их приготовлению и покупке с рук.
В первую очередь грибы нужно собирать их вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест и в экологически чистых районах. Обращать внимание стоит только на хорошо знакомые виды грибов, а при виде старых, переросших, дряблых, червивых и неизвестных следует пройти мимо. При этом срезать каждый гриб нужно с целой ножкой.
Складывать продукт важно только в плетеные корзины, а не в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку так они дольше будут свежими.
По приходу домой обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, так как это скоропортящийся продукт, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. Запрещается мариновать или солить продукт в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Лицам, не достигшим 14 лет употреблять в пищу грибы не рекомендуется.
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.
Комментарии
А еще чему будут нас учить эти люди????