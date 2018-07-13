Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2018 году пройдет с 24 по 28 июля. По традиции эти дни насыщенны яркими и интересными мероприятиями, ожидается приезд известных писателей, актеров и режиссеров. В их числе:

Всего в 2018-м году в рамках Шукшинского фестиваля пройдет более 60-ти мероприятий. Основные из них, в том числе и открытие Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоятся в Барнауле. Чтобы вы не пропустили самое интересное, ИА "Амител" подготовил инфографику-путеводитель по мероприятиям краевой столицы.

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Отметим, в 2018 году в рамках Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" впервые будут работать десять киноплощадок вне Барнаула. В частности, для кинопоказов конкурсных фильмов будут задействованы новые кинозалы в Камне-на-Оби, Бийске, Белокурихе, Кулунде, Поспелихе, Змеиногорске и других городах. Жители этих населенных пунктов также смогут пообщаться с почетными гостями мероприятия.

По традиции, финальные мероприятия Шукшинских дней пройдут 28 июля в селе Сростки. С утра здесь начнутся народные гуляния, экскурсии по памятным местам, мастер-классы, презентация новых выставок. В 16 часов гости и участники фестиваля по традиции поднимутся на гору Пикет, где состоится заключительная художественно-публицистическая программа "От Шукшина к Шукшину". Завершится главное культурное событие года концертом певицы Пелагеи.