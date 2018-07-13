Администрация Барнаула намерена избавиться от служебного автомобиля Nissan Teana. Чиновники собираются выручить за автомобиль, попавший в аварию два года назад, минимум 125 тысяч рублей. Примечательно, что в иномарке в момент ДТП тогда находился замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Про автомобиль известно, что он был выпущен в 2010 году, у него отсутствует шасси, цвет кузова — серебристый. Мощность двигателя — 167 л.с. Стартовая цена лота — 125 тысяч рублей. Шаг аукциона составляет 3 тысячи рублей. Деньги от приватизации поступят в городской бюджет.

Стоит отметить, что речь идет, скорее всего, об автомобиле, пострадавшем в ДТП 25 июля 2016 года. Тогда рано утром на Павловском тракте в Барнауле пьяный водитель Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и на скорости врезался в автомобиль Nissan Teana. Свидетели ДТП утверждали, что на пострадавшей машине был государственный номер, принадлежащий городской администрации (для справки, госномер продаваемого авто — О178ОО22).

По информации правоохранителей, 59-летний водитель на автомобиле Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Teana. В результате ДТП пострадал пассажир второй иномарки. 54-летний мужчина был доставлен в горбольницу № 1, где ему оказали медицинскую помощь. Согласно данным источников, пострадавшим оказался заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко, который на служебном авто направлялся на работу.