Фото: правительство Алтайского края

Исполнять обязанности врио министра экономического развития Алтайского края, заместителя председателя регионального правительства вместо Николая Чинякова будет Анатолий Нагорнов. Соответствующее распоряжение подписал 13 июля врио главы региона Виктор Томенко. Назначение произошло после того, как Томенко провел несколько важных встреч, в том числе с главой кабинета министров Дмитрием Медведевым.

12 июля с должности врио министра экономического развития ушел по собственному желанию Николай Чиняков. По некоторым сведениям он решил сменить сферу деятельности и продолжит работу в Москве.

Анатолий Нагорнов окончил АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности "Парогенераторостроение", прошел обучение в аспирантуре кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Проходил службу в Вооруженных силах Советской армии. Имеет опыт работы на Барнаульском котельном заводе производственного объединения "Сибэнергомаш", на Алтайском приборостроительном заводе имени 50-летия СССР.

С 1989 года трудится в органах власти: в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации Алтайского края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Администрации края. С 1 января 2017 года занимает должность замминистра экономического развития Алтайского края, с 31 мая 2018 года – врио заместителя министра экономического развития Алтайского края.