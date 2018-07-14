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Куда сходить барнаульцам на выходных 14 и 15 июля после рабочей недели

, ИА "Амител"
Поедание сладостей на скорость, танцы на свежем воздухе, драматические спектакли и другие мероприятия

В первый выходной день вместе с детьми предлагаем посетить поучительный интерактив "Почемучка". Это мероприятие, которое расскажет детям почти обо всем. Каждый отдельный спектакль — это иллюстрация статьи из энциклопедии. Показ начнется в 14:00 на теARTральной площадке "Спичка" по адресу улица Ползунова, 37.

На этой же площадке, но позже, пройдет клоунада, посвященная лучшей половине человечества. По мнению режиссера, женщины крепкие, почти не убиваемые, но при этом гибкие, он сравнивает их с авоськами, поэтому и спектакль назвали "Авоськи". Показ запланарован на 19:00, возрастное ограничение 16+.

Вечером можно отправиться на экскурсию "Барнаул зажигает огни" (0+), которая начнется в 20:00, сбор на Демидовской площади. Все желающие смогут увидеть подсвеченный проспект Ленина, Полузнова и Демидовскую площадь, которая напоминает "маленький Санкт-Петербург". Рекомендовано к посещению всем романтикам, фотографам и любителям ночных прогулок. Экскурсия платная, записаться на нее и узнать подробности можно по телефону 63-35-75.

В парке "Солнечный ветер" в 12:00 пройдет торжество, приуроченное ко Всемирному дню шоколада. Гостей ждут викторины, фотозоны и творческие мастер-классы по изготовлению букета из конфет. Самым ожидаемым соревнованием для взрослых станет "Чемпионат по скоростному поеданию конфет", где будет определен "главный сладкоежка". Для детей подготовят конкурсы со сладостями и танцевальные флешмобы.

В вечернее время предлагаем посетить экзистенциальную драму "За закрытыми дверями". По сюжету, журналист Гарсэн, почтовая служащая Инэс и богачка Эстель после смерти попадают в Ад. Все трое осознают где находятся и готовятся к самому худшему — физическим страданиям, но для них ощутима лишь лёгкая жара, продолжение истории зрители смогут узнать в 19:00 на теARTральной площадке "Спичка".

Для тех,кто хочет научиться танцевать или, наоборот, продемонстрировать свои навыки, в 16:00 на новой набережной пройдет серия мероприятий "OPEN-AIR ", в ходе которого вы сможете потанцевать на свежем воздухе под самую актуальную музыку (18+).

Для любителей более традиционного времяпрепровождения рекомендуем посмотреть новинки кино прошедшей недели. Самыми громкими из них стали "Талли", "Русалка. Озеро мертвых" и "Монстры на каникулах-3: Море зовёт". Одной из самых ожидаемых лент стал фильм "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном в главной роли,который сыграл эксперта по безопасности Уилла Форда и намеревается спасти город.

Кроме того, 14 июля в Заринске отметят День Города и День металлурга. На празднике выступят группа ЛЮБЭ и Александр Маршал. Музыкальное шоу начнется в 19:00. А в 23:00 горожан ждет фейерверк.

Оксана Колбасова


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