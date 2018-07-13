Фото: Сергей Кириченко/Amic.ru

Жаркие выходные с грозами и градом прогнозируют синоптики в Алтайском крае — наиболее существенные осадки ожидаются в северных и восточных районах.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, неблагоприятные погодные условия в регионе ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

Местами по краю возможны сильные ливни, грозы, локальное выпадение града. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Ночные температуры в крае составят +13...+18 градусов. Днем в крае температура воздуха будет балансировать в диапазоне +26...+31 градус.

Напомним также, что до 16 июля в крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары и высокой пожароопасности.