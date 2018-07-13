Отец футболиста Черышева оценил шансы Бузовой выйти замуж за его сына

Отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал заявление телеведущей и певицы Ольги Бузовой о готовности выйти замуж за его сына, сообщает RT.
"Шансы поют романсы. То есть никаких шансов! Вообще, у меня Денис не занимается светскими мероприятиями, не участвует во всяком таком. Так что Ольга даже на шаг не может приблизиться к нему в этом плане", — сказал отец футболиста.
Он отметил, что его сыну некогда ходить на вечеринки, поскольку все время у него занимают тренировки: "Однажды меня спросили, почему никто не видит Дениса на светских вечеринках. Он не участвует в таких мероприятиях! Поэтому и забил четыре гола на чемпионате мира. Вы даже не представляете, что это такое".
Денис Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на домашнем чемпионате мира, записав в свой актив четыре гола.
Комментарии
почему папа обсуждает личную жизнь сына, пусть и гипотетическую, с журналистами?