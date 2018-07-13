Первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев заявил, что система индивидуального пенсионного капитала даст возможность гражданам России точно знать, сколько денег лежит на их пенсионном счету, пишет "Парламентская газета".
"Индивидуальный пенсионный капитал — это шаг к тому, чтобы обелить негосударственную пенсионную систему и для того, чтобы гражданин точно мог знать, сколько будет денег у него на счету, если он отправляет в эту систему определенную часть зарплаты", — сказал Журавлев в эфире телеканала "Вместе — РФ".
Систему индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену замороженной в 2013 году накопительной части пенсии, отрабатывают сейчас Минфин и Центробанк и окончательно она будет готова к осени. Об этом ранее рассказала вице-премьер Правительства Татьяна Голикова.
Журавлев также отметил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении его проект закона, который направлен на информирование граждан о потере и сумме потери при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
"Документ ждет уже второе чтение. Там, в частности, говорится о том, что переход можно будет осуществлять только через портал Госуслуг. Таким образом мы оградим россиян от мошенников на этом пенсионном рынке", — подчеркнул сенатор.
Комментарии
точно? и бесплатно будут знать?
а то сейчас заказать выписку денег стоит
Систему индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену замороженной в 2013 году накопительной части пенсии, отрабатывают сейчас Минфин и Центробанк
никак очередное разводилово по отъему денег у населения ))
не проще отменить 22% отчислений в пфр и пенсию как таковую - пусть народ сам о себе заботится...
ИПК это не все части пенсии!
Точно. Подтверждено в разных источниках
13.07.2018 15:07
- гость -
пусть народ сам о себе заботится...
Вот насмешил!
Много вопросов к такому подходу, однажды даже сам ратовал за такое, только содержание на детей перевесить. Работающие не отчисляют, а с них они содержат )) родителей.
Кого воспитал, тот и кормит!
Большой вопрос - А как же в переходный период быть?