Жители Барнаула приобретают "модные" девайсы, с помощью которых можно оплачивать проезд в общественном транспорте города — браслеты и брелоки. Как сообщили в пресс-центре администрации столицы Алтайского края, по данным на середину июля в городе реализовано 18 браслетов. Отметим, этих гаджетов на рынок в городе было выпущено немного — власти решили отследить, насколько они востребованы. Выяснилось, что в основном горожане приобретают браслеты для детей.
"Я купила браслет для ребенка, — рассказала корреспонденту ИА "Амител" жительница города Наталья, — мне кажется, что такая система очень удобна: деньги и карту ребенок может потерять, а брелок — на руке, всегда можно оплатить, главное теперь следить, чтобы были деньги".
Отметим, что для браслетов сейчас действует только один тариф — "электронный кошелек".
А вот брелоков, с помощью которых тоже можно расплачиваться за проезд в общественном транспорте Барнаула, по данным мэрии, реализовано уже более 1200. Транспортных карт продано 62 936.
Из всех тарифов наибольшей популярностью в Барнауле пользуется "Электронный кошелек": его приобрели более 15 000 человек. На втором месте — проездной на электротранспорт, его выбрали 5 885 человек, а наименьшей популярностью пользуются проездной на автотранспорт, его приобрели 619 горожан.
Также по данным на середину июля в Барнауле продано 20 120 пенсионных проездных, 10 268 школьных и 10 949 студенческих проездных.
Напомним, электронная система оплаты за проезд в общественном транспорте в Барнауле была внедрена в декабре 2016 года. И тем не менее, продолжает обновляться. В связи с этим предлагаем принять участие в опросе на портале Amic.ru "Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?"
Комментарии
модные девайсы на старых автобусах с чёрными выхлопными газами
и почему валидаторы не могут брать деньги с кредитных карт, зачем нужны отдельные карты?
очень неудобно тянуть руку с браслетом к терминалу. который находится у кондуктора, тем более когда в одной руке сумка. а другой надо держаться , иначе можно и упасть при каждом торможении водителя. для такого гаджета нужен стационарный терминал.
Причём, эти автобусы все из Европы, эксплуатация которых там запрещена. Б/у.