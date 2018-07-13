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Житель Барнаула приговорен к штрафу за использование подложного диплома при трудоустройстве в налоговые органы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что обвиняемый, находясь в 2014 году в Москве, приобрел заведомо подложный диплом о высшем профессиональном образовании Новосибирского классического института экономики, психологии и права на свое имя.
Согласно документу, ему присваивалась квалификация "Юрист" по специальности "Юриспруденция". Цена вопроса составила 16 тысяч рублей.
В мае уже этого года 47-летний обвиняемый решил принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности "специалист налоговой службы" и представил в отдел кадров этот самый диплом.
Факт того, что документ является подложным, был установлен в ходе проверки. Эта информация из налоговой инспекции была направлена в полицию.
Злоумышленник признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей.
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