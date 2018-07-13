Депутата проверят на экстремизм за критику пенсионной реформы

33-летний депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко может стать фигурантом уголовного дела из-за выступления в местном парламенте с критикой предлагаемой правительством России пенсионной реформы, пишет "Свободная пресса".
"Этот закон не дает право людям работать, он дает обязанность работать... обязанность работать не до старости... дает обязанность работать до самой смерти, до могилы", — заявил Бондаренко в своем выступлении. По словам депутата, "половина денег от добычи нефти достается олигархам".
При этом депутат высказал нелицеприятные оценки в адрес действующего российского правительства, которое, по его словам, выражает интересы определенной группы лиц.
"Если бы мы победили Хорватию, я вас уверяю, ввели бы крепостное право в нашей стране", — сказал депутат, говоря о том, как отвлекают внимание от реальных проблем.
Отмечается, что резкая позиция Бондаренко по поводу повышения пенсионного возраста вызвала немедленную реакцию. Спикер парламента — член фракции "Единая Россия" Иван Кузьмин — пригрозил депутату, заявив, что в зале ведется запись и поэтому высказывания будут анализироваться "компетентными органами".
По словам Бондаренко, накануне к нему приходила группа из пяти полицейских с видеокамерой. Они объяснили, что идет проверка на наличие экстремистских высказываний на заседании комитета парламента, где обсуждался закон о повышении пенсионного возраста.
"Мне задавались в том числе вопросы, фиксировал ли я как-либо свое выступление и намерен ли его в дальнейшем распространять", — рассказал Бондаренко.
Кроме того, по его словам, теперь его не пускают на заседания Саратовской думы — местным охранникам дали соответствующую команду.
Комментарии
а почему этот закон не рассматривают в таком же ключе, ведь он же разжигает ненависть
Кто бы сомневался! У нас несогласных сразу «за борт» спускают. А я с ним полностью согласен. Думаю, что и остальные, только вслух побаиваются сказать
совсем уже обнаглели, проверяют терпение народа чтоль?
Два вменяемых депутата на всю страну, остальные позасовывали языки в одно место
И все забоялись комментировать. А депутат прав на 100500 %.
Молодец! Вот если бы все депутаты так вели себя, защищая интересы народа!
У нас тоже есть своё мнение, но мы его не одобряем и не разделяем!