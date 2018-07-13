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Число заболевших ВИЧ в Алтайском крае за 2017 год сократилось почти на 15%. Таковы данные ежегодного статистического сборника Министерства здравоохранения. При этом наш регион остается все равно одним из лидеров страны по общему количеству человек, которые имеют данное заболевание.
Согласно статистики, в 2016 году в регионе было зарегистрировано 2056 человек, больных ВИЧ. В 2017 году их количество снизилось до 1733. В соотношение на 100 000 человек это соответствует 73,3. По Сибирскому федеральному округу хуже показатели, чем в Алтайском крае, зафиксированы в Новосибирской области, Иркутской области, Красноярском крае. Наихудшая обстановка в Кемеровской области, где ВИЧ заражены более 5 тысяч человек.
Наихудшая ситуация ожидаемо зафиксирована в Свердловской области. Как пишет РБК, в двух регионах рост случаев заболевания составил более 100%: 151,7 и 133,3% в Чукотском автономном округе и Республике Тыва соответственно. На Чукотке число новых инфицированных возросло с 29 до 73 человек (население региона составляет менее 50 тыс. человек), а в Туве — с девяти до 21 (население — около 310 тыс. человек). В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%. Серьезный рост заболеваемости зафиксировал Минздрав в Ростовской (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек).
Такой рост эксперты объясняют улучшением качества диагностики, массовым тестированием населения. Хотя некоторые говорят о необходимости усилить нынешние меры профилактики.
В 2016 году было выявлено 2,4 тысяч случаев заболевания, а в 2017-м — 2,9 тысяч. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ.
Комментарии
А по стране увеличилось, на 20