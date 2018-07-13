Мать Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына

Мать режиссера Олега Сенцова Людмила написала прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании сына, сообщает "Эхо Москвы".
"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал", — написала Людмила Сенцова.
Женщина обратила внимание на то, что ее сын уже отсидел четыре года в тюрьме, а дома его ждут дети: "Младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца".
"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не гробить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", — заключила мать осужденного.
Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Его также признали виновным в подготовке двух терактов в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России.
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