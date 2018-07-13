Фото: mir24.tv
Молодой житель Топчихинского района приговорен к лишению свободы за разбойное нападение на продавца одного из сельских магазинов.
Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемый заранее подготовил одежду, в которой отправился на преступление, и скрыл свое лицо маской. Зайдя в магазин, он потребовал от продавца передать ему деньги.
"Испугавшись за свою жизнь, женщина указала место, где находились 88 000 рублей, которыми и завладел преступник. После чего с силой толкнул потерпевшую в плечо, отчего она упала и ударилась головой о бетонный пол. Нанес ей удар стеклянной бутылкой по голове, при этом бутылка разбилась на мелкие осколки. В результате преступных действий пострадавшей причинены травмы головы и руки, которой она прикрывала голову, защищаясь от удара бутылкой", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Затем злоумышленник скрылся.
Суд, несмотря на юный возраст обвиняемого, приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы.
Комментарии