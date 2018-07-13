Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в эфире "Дождя" призвал мужчин не скрывать многоженства, сообщает "Лента.Ру".
"Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто", — отметил Умаров.
При этом министр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что полицейских в республике обязали найти вторую супругу в течение месяца. Умаров подчеркнул, что это обыкновенная шутка, которую кто-то распространил.
Ранее муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов заявил, что снятие официального запрета на многоженство в России могло бы избавить страну от демографической проблемы. По его словам, многие девушки остаются незамужними из-за недостаточного числа мужчин. Он напомнил, что мусульмане могут брать себе до четырех жен, но лишь при наличии достаточных физических и финансовых возможностей.
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