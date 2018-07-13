Сенаторы рассказали, как сделать жилье доступнее

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале "Вместе-РФ" заявил, что стимулирование ипотеки и спроса на жилье, упрощение процедуры получения земельных участков и строительство инфраструктуры — это три основных направления работы, чтобы сделать жилье доступным для россиян.
"Необходимо решить три комплекса задач. Во-первых, для того, чтобы такое строительство стало возможным, необходим спрос на жильё. Вопрос в стимулировании спроса, а это прежде всего различные механизмы, инструменты применения ипотеки. Второе — это доступ застройщиков к земле. Чтобы строить большие объёмы жилья, необходимо, чтобы такой ресурс, как земля в населенных пунктах и городах, был прозрачен и доступен для застройщиков и правила игры были по этому ресурсу всем понятны и четко определены. Третий момент — это, безусловно, инфраструктура, потому что застройщики придут только туда, где есть коммуникации", — рассказал сенатор
Еще одно важное направление в работе законодателей — повышение инвестиционной привлекательности проектов и программ ЖКХ.
"Жилищно-коммунальное хозяйство сейчас как ничто другое претерпевает изменения. Целый ряд законодательных новелл, которые применимы к управляющим компаниям, должны обезопасить граждан от мошеннических схем. Мы разрешили возможность переходить на прямые договора, что теперь исключает возможность присвоения управляющими компаниями тех средств, которые должны перечисляться поставщикам услуг", — напомнил Мельниченко.
Также, как отметил сенатор, прорабатывается вопрос о внедрении систем цифровизации и информатизации в систему жилищно-коммунального хозяйства: "Это очень серьезный блок вопросов, которые необходимо будет урегулировать на законодательном уровне, в том числе появится целый пласт новых юридических понятий".
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