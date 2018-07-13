Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Times.
В перерасчете на доллары стоимость апартаментов составляет около 40 миллионов, и почти 2,5 миллиарда — в рублях.
Дом расположен около стадиона "Стэмфорд Бридж", где играет "Челси". Общая площадь превышает 550 квадратных метров. Кроме того, бизнесмен приобрел несколько мест на подземной парковке, каждое из которых стоит 85 тысяч фунтов стерлингов (112 тысяч долларов).
Как отмечает издание, Абрамович совершил сделку по покупке недвижимости, несмотря на проблемы с британской визой.
Ранее сообщалось, что у Абрамовича появились сложности с въездом в Великобританию. Ему даже пришлось пропустить финал Кубка Англии, на котором "Челси" одержала победу над "Манчестер Юнайтед".
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