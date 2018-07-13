Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына, сообщает RT.
"Действительно, нам известно сегодня стало утром из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако по нашим каналам мне не известно, что поступало такое обращение", — сказал Песков.
При этом он отметил, что сообщения СМИ нельзя воспринимать как официальное обращение.
"Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания", — заявил Песков.
Ранее стало известно, что Людмила Сенцова попросила Путина помиловать ее сына.
Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Комментарии