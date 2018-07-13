Илюмжинова сняли с поста главы комиссии по этике ФИДЕ

Кирсан Илюмжинов временно отстранен от должности главы комиссии по этике Международной шахматной организации FIDE. Комиссия обвиняет его в нарушении этического кодекса, пишет RNS.
Илюмжинов занимал пост президента FIDE в течение 23 лет и неоднократно переизбирался на новый срок. По мнению комиссии, он пытался дискредитировать членов президентского совета, делал провокационные заявления и отказывался уйти с поста после закрытия банковских счетов FIDE.
Отмечается, что действия экс-президента сильно повредили имиджу и финансам организации.
"Господину Илюмжинову временно запрещается занимать любые посты в течение 18 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, из которых 12 месяцев запрета откладываются на два года", — говорится в сообщении организации. Решение было принято единогласно.
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