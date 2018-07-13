У главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера был приступ ишиалгии, сейчас он чувствует себя лучше, принимает лекарства, на следующую неделю у него запланирована плотная программа, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса.
"Хотел бы сообщить, что в среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии. Он принимает лекарства и чувствует себя лучше", — сказал Схинас.
Раннее в Сети появилось видео, на котором Юнкер едва не упал на президента Украины Петра Порошенко во время саммита НАТО в Брюсселе. Как отмечают британские СМИ, чиновник был нетрезв, так как шатался. Также главу Еврокомиссии приходилось поддерживать под локоть.
Юнкера не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году он пришел в нетрезвом состоянии на саммит в Женеве, где постоянно врезался в людей и мебель.
Еще раньше в интернете появился ролик, на котором Юнкер целует политиков в макушки и раздает им пощечины.
Комментарии
Приходит Жан-Клод домой.Жена,посмотрев на него,кричит:"Что!?Опять?!"А он ей:"Отнюдь нет.На этот раз это ишиалгия-защемление седалищного нерва моего"
Рядом Порошенко, тогда всё понятно.