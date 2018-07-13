36-летний Такори Татеши, прилетевший в Москву на матч чемпионата мира, решил остановиться в одном из столичных хостелов, где сосед по комнате занял у него 100 рублей, но вскоре куда-то пропал, сообщает телеграм-канал Mash.
Такори вызвал полицию. Прибывшие сотрудники, узнав о сумме ущерба, принялись объяснять иностранному гостю, сколько мороки ему предстоит пережить из-за 100 рублей.
Японцу объяснили, что для составления заявления ему придется ехать в отделение и заполнять бумаги. Но у Такори было другое мнение на этот счет.
Турист потратил около четырех часов в отделении полиции, чтобы правоохранители приступили к поискам его обидчика. Заявление приняли, началась проверка.
Комментарии
мусора с коней попадали от такого унижения...