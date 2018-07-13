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Принципиальный японец заставил полицию отреагировать на кражу 100 рублей

, ИА "Амител"
Заявление приняли, началась проверка

Фото: fotokonkurs.ru

36-летний Такори Татеши, прилетевший в Москву на матч чемпионата мира, решил остановиться в одном из столичных хостелов, где сосед по комнате занял у него 100 рублей, но вскоре куда-то пропал, сообщает телеграм-канал Mash.

Такори вызвал полицию. Прибывшие сотрудники, узнав о сумме ущерба, принялись объяснять иностранному гостю, сколько мороки ему предстоит пережить из-за 100 рублей.

Японцу объяснили, что для составления заявления ему придется ехать в отделение и заполнять бумаги. Но у Такори было другое мнение на этот счет.

Турист потратил около четырех часов в отделении полиции, чтобы правоохранители приступили к поискам его обидчика. Заявление приняли, началась проверка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.07.2018 20:06
- гость -

мусора с коней попадали от такого унижения...

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