Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, находящийся сейчас в Москве, продолжает серию рабочих встреч с руководителями ключевых структур правительства России, сообщается на официальном сайте региона.
Как отмечается, Томенко обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком ряд важных тем: вопросы развития промышленности, топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, а также развитие торговой деятельности.
Рассмотрены вопросы участия предприятий Алтайского края в федеральных программах поддержки промышленности.
В ходе рабочей встречи с другим заместителем Медведева Максимом Акимовым были рассмотрены задачи по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также широкий круг вопросов по внедрению современных технологий связи, предоставлению государственных услуг в электронном виде.
Особое внимание в беседе с Акимовым уделено проектам федерального уровня по развитию транспортной инфраструктуры в Алтайском крае, в том числе обсуждались задачи в области дорожного строительства на 2019 год, а также вопрос передачи на федеральный уровень 400-километрового участка дороги "Барнаул — Павловск — Ребриха — Романово — Кулунда — граница с Республикой Казахстан".
Вопросы реализации проектов в области культуры, туризма и спорта обсуждались в беседе главы региона с Ольгой Голодец.
Также Томенко встретился с Татьяной Голиковой, которая курирует в федеральных органах власти вопросы разработки и реализации национальной программы в сфере демографического развития, а также вопросы здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и ряд других социально значимых сфер деятельности.
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