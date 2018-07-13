Следственный комитет России совместно с союзом "Национальная медицинская палата" подготовил поправки о введении в Уголовный кодекс двух новых статей об ответственности за связанные с врачебными ошибками преступления. Сообщение размещено на сайте СКР.
"Предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Еще одну статью, "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" (ст. 235 УК РФ), предлагается изложить в новой редакции.
В настоящее время врачебные ошибки квалифицируются по таким статьям, как "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109), "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ст. 118), "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238) и "Халатность" (ст. 293).
Однако, как заявила представитель СК Светлана Петренко, ни одна из упомянутых статей не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности.
"Судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям", — пояснила Петренко.
Она добавила, что предложенные новации в законодательство сократят "ошибки правоприменения" и помогут защитить права и врачей, и пациентов.
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