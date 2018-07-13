Россиянин набросился с кулаками на польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву в среду, 11 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медслужбе аэропорта "Шереметьево".
"После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров — россиянин — вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары", — сказал источник.
Вместе с медиками на борт самолета прибыли полицейские. Они задержали хулигана, в отношении которого в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.
Отмечается, что конфликт произошел на бытовой почве.
"По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", — сказал источник.
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