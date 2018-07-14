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Суббота, 14 июля, в Алтайском крае обещает пройти не в самых лучших погодных условиях.
"На большей части территории дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер будет восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров, при грозе местами шквалистое усиление до 22 метров.
В Барнауле временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, возможен град. Днем в краевой столице будет +27…+29 градусов.
Ветер будет ветер восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами шквалистое усиление до 14-19 метров.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.
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