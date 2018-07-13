Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании раскритиковала главу "Почты России" Николая Подгузова за незнание реальных зарплат почтальонов, пишет "Интерфакс".
Матвиенко отметила, что сенаторы разбирались с положением почтальонов в регионах и обнаружили, что в некоторых регионах они по-прежнему получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Однако, руководитель "Почты России", по ее словам, не в курсе этого.
"Мы об этом знали, но мы еще раз почитали эти справки. Очень стыдно за руководителя, который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься", — сказала Матвиенко.
Она уточнила, что речь идет о зарплатах в 6-8 тысяч рублей, в то время как с 1 мая МРОТ составляет 11 тысяч 163 рубля.
Матвиенко поручила главе комитета верхней палаты по экономической политике Дмитрию Мезенцеву обобщить эту информацию и направить ее Подгузову.
"Может быть, он из наших материалов узнает реальное положение дел на почте. Чтобы он принял меры и доложил нам о том, что сделано", — подчеркнула Матвиенко.
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