В Сети появилось видео с отдыха министра обороны РФ Сергей Шойгу на природе в Тыве, где он не только порыбачил, но и выпустил на волю тайменя.
Видео в своем Instagram опубликовал глава республики Шолбан Кара-олл, который ходил на рыбалку вместе с Шойгу.
"Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие", — написал глава Тывы.
По словам главы республики, таежный ужин из наловленный рыбы получился "без изысков" — простым и вкусным.
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