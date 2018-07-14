Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула рядом с парком "Изумрудный" за 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Квартира с грамотной планировкой и ремонтом, в хорошем состоянии. Кухонная зона со встроенной бытовой техникой объединена с гостиной, установлена система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. В холле встроенный шкаф-купе. Два санузла. Лоджии с отделкой, утеплены, и поддерживают комнатную температуру круглый год", — отмечает автор объявления.
Жилье находится на последнем, 10 этаже. По словам продавца, это обеспечивает "прекрасную шумоизоляцию и отличный вид из окон", которые выходят на три стороны.
На территории дома и на каждом этаже ведется видеонаблюдение. Имеется сигнализация.
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